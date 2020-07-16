Пятилетний сын Подольской и Преснякова забавно поздравил Агутина с днем рождения

Маленький Артемий пожелал другу семьи всего того, чего он хотел бы сам.

Пятилетний сын Натальи Подольской и Владимира Преснякова Артемий с юмором поздравил Леонида Агутина с днем рождения. 16 июля музыкант отмечает 52-летие. В течение всего дня композитору звонили и писали друзья, коллеги и просто знакомые: многие спешили пожелать Агутину самого доброго и напомнить, что очень ценят его не только за человеческие качества, но и высокий профессионализм.

Одним из самых забавных поздравлений отличился Артемий. Мальчик нарисовал для «дяди Лени» стенгазету, а также записал видеообращение.

«Дядя Леня! Желаю, чтобы ты был без соплей, чтобы ты радовался всегда. Чтоб ты чувствовал себя очень хорошо, чтобы ничего не болело. Это тебе, дядя Леня», — отчеканил мальчишка, а затем показал, что нарисовал на другой стороне ватмана. Оказалось, что помимо базовых вещей малыш желает другу семьи настоящую яхту, остров посреди океана и безоблачное небо.

Немало повеселил Артемий и маму с папой.

«Дорогой дядя Леня!!! В общем, ты все понял! Мы тебя поздравляем всей нашей семьей! Будь счастлив и здоров, как велит Пресняков-супермладший. Мы тебя очень любим», — добавила Наталья.

Недавно Подольскую заподозрили во второй беременности. В последнее время певица регулярно появляется на людях в объемных вещах и все время прикрывает живот. Поклонники певицы уверены – в семье артистов грядет пополнение. Сама же Наталья слухи о возможном рождении еще одного ребенка пока не комментирует.