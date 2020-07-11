«Беременна?»: Подольская прикрыла живот в платье цвета фуксия на прогулке по Москве

38-летняя Наталья Подольская в ярком платье цвета фуксия устроила прогулку по Москве. Впервые за несколько последних месяцев исполнительница выбралась на улицы столицы, чтобы вдохнуть городского воздуха. Все время карантина Подольская вместе с мужем Владимиром Пресняковым твердо соблюдали правила безопасности, находясь в изоляции в собственном особняке. После же снятия запрета на перемещения Наталья с Владимиром несколько раз выбирались на семейные торжества.

Прогулку по Москве Подольская восприняла как праздник, поэтому надела нарядное платье актуального летом -2020 года цвета фуксия. Плиссированный подол наряда стекал вниз словно ручей, скрывая колени и едва не доставая до щиколоток. Поверх платья Наталья надела блестящий бомбер, а дополнить образ предпочла золотыми туфлями с квадратным носом на плоской подошве. За счет грамотного фасона платья и без того высокая и стройная Подольская смотрелась еще выше.

«Красота – страшная сила!», «Совсем как девочка-студентка», «По-летнему яркая», «Писаная красавица и лучшая мама», «На себя не похожа немного», «Очень вам идет», «Озорная», — прокомментировали фото любимицы люди.

Нашлись, впрочем, и те, кто подумал, что Наталья и Владимир ждут второго малыша. Ранее Подольская неоднократно подмечала, что была бы не прочь родить маленькому Артемию сестренку. Мальчик уже и имя для родственницы придумал — Оля. На последних кадрах, включая этот, певица на постоянной основе маскирует живот посторонними предметами или свободной одеждой. «Наталья беременна что ли? Везде свободная одежда, кое-где подруги прикрывают силуэт», — озвучили вопрос они.