Игорь Булатов запечатлел, как Лопырева в леопардовой пижаме играет с подросшим сыном

Виктория Лопырева стала мамой чуть больше года назад. Она родила сына Марка Лео от бизнесмена Игоря Булатова. Свою беременность модель долго скрывала, как и возлюбленного. Тогда мужчина только ушел от беременной жены, Таты Карапетян. Однако минувшей зимой блондинка расписалась в ЗАГСе с избранником, а вот пышную свадьбу они отложили. В этом году долгое время девушка отдыхала в Дубае, где переждала карантин, а недавно на частном самолете она перевезла семью в Турцию.

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Лопырева уже успела приобрести бронзовый загар. В соцсети она все чаще публикует архивные фото. К слову, скоро состоится ее день рождения. В прошлом году блондинка праздновала 36-летие почти месяц. Возможно, что на этот раз она набирается сил, чтобы побить свой рекорд. А пока девушка наслаждается семейной идиллией. Накануне Булатов запечатлел супругу, которая играла с ребенком. Виктория была в леопардовой пижаме, состоящей из торт и топа.

Молодая мама тискала своего наследника, который смеялся от ее щекотки. Мальчик заметно подрос. Он был облачен в футболку и шорты. «Я люблю тебя», — написал Булатов.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие восхитились красотой Лопыревой, которая быстро вернулась в форму, а другие отметили, что у нее подрастает настоящий богатырь. «Вот это мамочка», «Какая счастливая, малыш тоже, сладкий», «Блондинчик растет», «Ох, скоро очередь за ним будет», «Моменты счастья», «Как не любить таких крох», «Каждый день, наверное, зацеловываете», — прокомментировали пост подписчики.