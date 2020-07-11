Элегантная красотка: Лопырева с годовалым сыном на частном самолете прилетела в Турцию

Виктория Лопырева в 2019 году стала мамой. Модель родила сына Марка Лео в Майами. Девушка быстро привыкла к новой роли, но в Россию приехала только зимой. Тогда она познакомила малыша с родственниками и расписалась в ЗАГСе со своим возлюбленным Игорем Булатовым. А последние полгода светская львица провела в Дубае. Там она пережила пандемию коронавируса, а потом нежилась на солнце на пляже.

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Лишь на днях Лопырева решила покинуть страну. Она отправилась с годовалым сыном, няней и супругом в Турцию. В соцсети модель поделилась кадрами, на которых запечатлена на борту частного самолета. Виктория призналась, что ее наследник прекрасно переносит полеты. Ему есть чем заняться, даже сидя в кресле. Сама модель предстала в черном мини-платье, подчеркнувшем ее стройные ноги.

Девушка сошла с трапа самолета с сумкой в руках, а ребенка несла няня. По приезду в теплую страну ее встретила машина, которая довезла до виллы.

Теперь Виктория отдыхает в Белеке. Первым делом она поделилась снимком, на котором предстала в джинсовых шортах и майке. Блондинка показала загорелую кожу. Поклонники восхитились красотой знаменитости. «Какой большой сынок, счастья вам», «Мама красотка», «Шикарные ноги, Виктория», «Как у вас сынуля растет быстро, за ним тоже интересно наблюдать», «Такая красотка, да еще на частном лайнере», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, недавно тоже уехала в Турцию с семьей Анна Нетребко. Оперная дива добралась до Бодрума на частном самолете. К слову, это удовольствие стоит не дешево. Цены за место в таком лайнере стоит около 4500 евро и больше.