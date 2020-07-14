Лопырева, прибывшая частным самолетом в Турцию, запечатлела на пляже в VIP-зоне подросшего сына

Виктория Лопырева пробыла несколько месяцев в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лионелем. Здесь модель скоротала карантин, а потом насладилась буднями без масок и ограничений, вволю придавшись шопингу и пляжным развлечениям.

Но даже эта райская жизнь в Дубае, оказывается, может наскучить. Как только стало возможным, девушка поспешила улететь в Турцию частным самолетом, компанию ей составил маленький сын и няня. Модель встретили прямо у трапа самолета и отвезли на виллу с личным бассейном.

На пляже Виктория тоже предпочитает появляться в отдельной VIP-зоне. На малыша при этом Лопырева надевает солнцезащитные очки. Однако ребенок чувствует себя в них свободно, видимо, привыкнув к солнцу еще в Эмиратах.