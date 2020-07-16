«Принял решение в последний момент»: Игорь Сивов спас Нюшу во время парных родов

Игорь Сивов спас певицу Нюшу во время парных родов. Пока что единственная общая дочь исполнительницы и бизнесмена, Симба, появилась на свет в ноябре 2018 года. Долгое время после рождения артистка имя дочери и ее лицо скрывала, но позже стало известно, что малышка получила очень необычное по отечественным меркам имя.

К появлению дочери на свет Нюша готовилась ответственно: заранее выбрала клинику, пообщалась с врачами, поговорила с доулой (помощница при беременности и родах. — Прим. ред.), которая в важный момент должна была находиться рядом с ней.

Единственное, что так и не удавалось разрешить, — это вопрос с присутствием Игоря на родах. Нюша очень хотела, чтобы Сивов был с ней рядом, когда их дочь сделает первый вдох. Сам мужчина очень переживал и отмечал, что не готов к такому зрелищу.

«Решение о том, что он будет рядом, Игорь принял в последний момент. Конечно, у нас был и план B — ты, дверь, бегом. Но ничего подобного не произошло. Он невероятно меня поддержал. У меня рядом была мама, была доула, но мне никого не нужно было, кроме него. В самые тяжелые моменты он был со мной нос к носу, учил меня дышать. Он меня просто спас! Благодаря ему, я проживала все это и даже ни разу не крикнула, хотя это было очень больно», — рассказала Нюша в программе «А поговорить?».

С появлением Симбы Игорь открылся для Нюши с новой стороны. Мужчина много времени уделяет воспитанию дочери, сюсюкается с наследницей и в целом выглядит очень счастливым. Счастлива от происходящего и сама Нюша. К тому же рядом с ней находится лучший мужчина, и певица это признает.