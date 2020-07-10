«Богиня! Несравненная!»: фанаты остались под впечатлением от платья «восточной царицы» Брежневой

Певица показала, в каком наряде снималась в клипе с Монатиком «Вечериночка».

Певица Вера Брежнева в Instagram поделилась фотографиями и видеозаписью, которые были сделаны на съемках клипа «Вечериночка». Его она записала вместе с музыкантом Монатиком в испанской Барселоне. На кадрах Брежнева в красивом ярком платье разных цветов восточной царицы.

«Красивой и яркой пятницей приближаемся к выходным. Финальный образ — образ хозяйки пати. Да, именно в таком наряде я обычно встречаю гостей. Если ваша «Вечериночка» не похожа на нашу с Монатиком, значит, там не хватает именно нас!» Вера Брежнева

В комментариях пользователи буквально осыпали звезду комплиментами. «Богиня! Несравненная Вера!» «Платье просто шикарное. Ничего подобного не видели», «Платье просто огонь. Несравненный стиль! Восточная царица!»

Отметим, что режиссером клипа стала известная украинская клипмейкер Татьяна Муиньо, ранее снимавшая для Монатика некоторые клипы. С Верой Брежневой клипмейкер сотрудничала впервые.