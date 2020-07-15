Меган Маркл после карантина предстала в платье свободного кроя и с новой прической

Меган Маркл и принц Гарри в начале года наделали много шума, когда объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. Супруги решили жить свободной жизнью и сами зарабатывать. Вместе с сыном Арчи пара сначала переехала в Канаду, а затем в США. Своего правнука с днем рождения Королеве II пришлось поздравлять онлайн. За время карантина пару лишь пару раз видели на улице. Они принимали участие в благотворительности, разнося продукты пожилым людям.

Многие были уверены, что пара захочет летом вернуться в Англию, чтобы навестить родственников. Однако пока они не торопятся совершать такое путешествие. Накануне Маркл впервые после карантина выступила с речью в рамках онлайн-саммита Girl Leadership Summit. Она затронула важные темы. Герцогиня Сассекская считает, что у молодежи должно быть больше прав, а также она посвятила речь борьбе со несправедливостью и неравенством.

Перед аудиторией супруга принца Гарри предстала в монохромном платье небесного цвета без рукавов. Наряд свободного кроя скрыл ее фигуру. При этом она сделала нюдовый макияж и распустила волосы. Поклонники заметили, что у Маркл сильно отрасли локоны, почти до талии. Обычно она собрала волосы в пучок или делала легкие кудри, но на этот раз она предпочла выглядеть естественно.

«Продолжайте бросать вызов, настаивать и заставлять их чувствовать себя неловко. Не бойтесь делать то, что правильно, даже если это непопулярно. Самое трудное, в том числе и для меня, — следовать своим убеждениям и в действиях», — сказала Меган.

К слову, королевскую семью не предупредили, что супруга принца Гарри будет выступать. Девушка считает, что нужно оказывать давление на влиятельных людей, чтобы они поменяли свое поведение. Напомним, что после «Мегзита» супругам было непросто. Многие члены королевской семьи их критиковали.