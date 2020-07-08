Ревность?: Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с певицей Адель

Источники уверяют, что после переезда в Калифорнию, принц стал часто заглядывать в гости к знаменитой соседке.

Меган Маркл запретила принцу Гарри общаться с соседкой в ее отсутствие. Так случилось, что после переезда в Калифорнию пара живет рядом с певицей Адель и, по утверждению западных СМИ, герцог Сассекский стал часто наносить визит артистке.

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В первый раз он зашел к звезде с целью познакомиться и наладить добрососедские отношения. К тому же раньше певица жила в Лондоне и ей явно было о чем поговорить с принцем. А еще Адель и Гарри успели принять участие в одном благотворительном проекте: они помогали пострадавшим от пожара в небоскребе Grenfell Tower.

После этого визита было еще несколько других, уверяют источники из окружения певицы. А тем временем Меган Маркл была занята заботами о сыне Арчи и налаживанием деловых контактов, так как пара теперь вынуждена сама заботиться о заработке, сообщает 5-tv.ru.

Якобы актриса некоторое время не акцентировала внимание на близком общении Адель и Гарри, но в беседе с подругой отметила данный факт. Известно, что Меган обладает взрывным характером и долго терпеть конкуренток она не намерена.

Вскоре в доме герцога и герцогини разразился скандал, результатом которого стал запрет на общение принца и певицы. Теперь поддерживать контакты с Адель Гарри может только в присутствии ревнивой супруги, пишет сайт «Актуальные новости».