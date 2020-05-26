«Счастливый и милый»: королева Елизавета II увиделась онлайн с сыном Маркл и принца Гарри

К большому сожалению королевы, быть свидетельницей взросления своего правнука Арчи ей не удастся, так как родители вместе с малышом покинули страну.

Меган Маркл и принц Гарри уже два месяца наслаждаются свободой. Они успели пожить в Канаде, а теперь обживают виллу друга-магната в Голливуде. С собой они увезли и сына Арчи. Недавно малышу исполнился один год. По такому случаю герцогиня Сассекская поделилась трогательным видео. На кадрах она читала книгу своему подросшему наследнику. Как оказалось, с членами королевской семьи супруги поддерживают общение онлайн.

В конце апреля сама королева Елизавета II пообщалась со своим правнуком по видеосвязи. Она сожалеет, что малыш теперь растет вдалеке от нее. Тогда Меган и Гарри звонили, чтобы поздравить Ее Величество с днем рождения, а их сын тоже принял в этом участие. Когда Королева увидела ребенка, то сразу заметила, что он растет копией отца. У Арчи отцовские рыжие волосы. О впечатлениях Елизаветы II журналистам рассказала королевский биограф Кэти Николл.

«Арчи — очень счастливый и милый ребенок. Он полон радости и любви, очень активен и пытается вовсю ходить», — также отметила она, пишет Sunday Times.

Ранее инсайдеры рассказали, что королева была расстроена, когда узнала, что принц Гарри вместе с женой покидают Великобританию. Также ходили слухи, что из-за этого решения у принца ухудшились отношения с братом принцем Уильямом. Во время последнего совместного выхода в свет они даже не перебросились словами. Впрочем, герцог и герцогиня Сассекские после окончания карантина скорее всего навестит родных в Лондоне.