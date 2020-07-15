Семейная романтика: муж Нюши устроил для любимой сюрприз, организовав пикник-барбекю

Супруг певицы Нюши Игорь Сивов показал в личном блоге сюрприз, который приготовил для своей любимой. Мужчина решил самостоятельно приготовить обед и пожарил мясо на мангале. Бизнесмен утверждает, что блюдо получилось «вкусненьким».

«Такой заботливый и нежный муж», «Если бы мой супруг так обо мне заботился, я бы боготворила его», «Игорь, вы замечательный муж и отец», — похвалили фолловеры благоверного певицы.

Подобные поступки для супруга звезды часто продиктованы не только желанием вкусно поесть или просто порадовать любимую. Он убежден, что над отношениями необходимо работать в паре, чем активно и занимается.

У Сивова брак с Анной Курочкиной – второй. И он не на словах знает, как не просто сохранить семейное счастье. Пройдя ряд испытаний с первой возлюбленной Еленой, он все-таки в 2016-м году принял решение с ней расстаться. Не смогли скрепить этот союз и двое сыновей.

Теперь умудренный опытом 39-летний мужчина не только всеми силами старается удержать возле себя 29-летнюю красавицу-жену, но даже практикует онлайн-тренинги по межличностным отношениям. Отметим, что в браке Нюши и Игоря Сивова в 2018-м году родилась дочь Симба, пара долгое время скрывала имя девочки и не показывала ее публике. Свой секрет они раскрыли в декабре прошлого года.