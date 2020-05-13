«Семья очень красивая»: Нюша запечатлелась за утренним кофе с любимым и дочкой

По фото видно, что Игорь Сивов обожает свою жену и насдедницу.

Певица Нюша почти три года состоит в отношениях с предпринимателем Игорем Сивовым. Пара воспитывает малышку Симбу, которая родилась в ноябре 2018 года в Майами. Отношения супругов по сей день считаются одними из самых трогательных и романтичных.

Недавно муж Анны обнародовал очень нежный кадр со своими девочками — дочкой и женой. Певица прижалась к супругу щекой, а он с любовью взял ее руку. Симба при этом прикрыла ладошками лицо, видимо, застеснялась фотографа.

Милый домашний снимок искренне порадовал поклонников певицы. Их искренние чувства не остались не замеченными пользователями Сети. Многие обратили внимание на естественную красоту Шурочкиной.