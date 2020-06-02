«Счастливая семья»: Нюша запечатлелась с детьми мужа от первого брака

В отношениях с Игорем Сивовым у певицы тоже есть дочь.

Судя по всему, певица Нюша (Анна Шурочкина) отлично поладила с детьми своего мужа от первого брака. Напомним, для 29-летней Шурочкиной брак с 39-летним бизнесменом Игорем Сивовым — первый, а вот у мужчины это уже второй опыт. От супруги Елены, с которой он расстался в 2016 году, у него есть двое сыновей. В отношениях с певицей у них в 2018 году родилась дочь Симба.

В личном блоге возлюбленный Нюши обнародовал милый домашний кадр, на котором запечатлен семейный обед или ужин. Вместе с супругами и их наследницей за одним столом оказались дети Сивова от прошлого брака.

«Счастливая, семья. Как прекрасен этот мир», «Красивое фото получилось», «Так приятно, что вы собираетесь вместе за одним столом», «Симба такая сладуся», — прокомментировали снимок фолловеры.

Отметим, что муж любимицы публики в последнее время активно продвигает себя в качестве коуча, помогающего наладить взаимоотношения с детьми. Он уверен, что любовь у отпрысков к домашнему очагу необходимо воспитывать буквально с пеленок.