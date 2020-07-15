«Я вернулась»: бывшая возлюбленная Тимати поделилась результатом преображения

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова поделилась результатом очередного бьюти-преображения. Мама маленькой Алисы решила вернуть привычный глазу блонд. В мае модель немало удивила подписчиков внезапным решением перекрасить длинные светлые волосы в черный цвет. Тогда многие отмечали, что светленькой Алене было явно лучше, а темный добавляет ей возраста.

Не прошло и полугода, как молодая мама решила вернуться к более привычному виду. Во вторник, 14 июля, Шишкова приехала в салон красоты и попросила вывести ее из брюнетки обратно в блондинку. Результатом Алена похвасталась на личной странице в Instagram. Так, корни Шишкова решила оставить темными – это тренд предыдущих сезонов. Длину же она решила завить: мокрые волны кокетливо ниспадали на лицо.

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«Я вернулась», — оповестила она аудиторию.

«Так однозначно лучше», «Ну наконец-то!», «Вам очень идет», «Волосы пощадите свои!», «На вас блонд смотрится по-королевски», «Очень красивый цвет», «Это ваш цвет! Стопроцентно», — заявили комментирующие