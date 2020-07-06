Алена Шишкова похвасталась новой квартирой в Москве за 10 миллионов рублей

Модель Алена Шишкова в Instagram похвасталась своей новой квартирой, которая расположена в элитном районе столицы. «Home, sweet home», — написала девушка под фото. Квартиру Шишкова приобрела в жилом комплексе «КутузовGRAD II», он расположен неподалеку от Кутузовского проспекта.

Отметим, что цены на жилье в этом районе столицы начинаются от десяти миллионов рублей. По словам звезды, рядом есть детские площадки, парк и река. Шишкова отметила, что в новом жилье будет жить не одна, а со своей дочкой от рэпера Тимати шестилетней Алисой, сообщает Ura.ru.

Добавим, что Алена Шишкова на протяжении нескольких лет жила с музыкантом Тимати. У них родилась совместная дочь. Правда, вскоре в семье начались споры, и их пара развалилась. Впрочем, ради дочери они сейчас в прекрасных отношениях.

Любопытно, что Шишкова дружит с нынешней невестой рэпера еще одной моделью Анастасией Решетовой. Как известно, модель родила не так давно рэперу наследника. Между тем многие пользователи в Сети уверены, что Тимати забрал детей и у Решетовой, и у Шишковой. Якобы они в его доме находятся на правах наложниц и не имеют права голоса. Сам музыкант только смеется над подобными слухами.