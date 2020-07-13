«Видеть – наслаждение, касаться – награда»: Виторган чувственно поздравил Нинидзе с 29-летием

Максим Виторган чувственно поздравил возлюбленную – актрису Нино Нинидзе с 29-летием. Потомственная артистка грузинского происхождения отмечает праздник 13 июля. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro Нино рассказала о своих планах на этот день, об отношениях с мамой и самим Виторганом. Так, выяснилось, что глобального торжества по случаю праздника Нино затевать все же не будет, хоть и не исключает, что это все равно произойдет с подачи ее друзей. Самым же желанным подарком для себя Нинидзе считает бытовой предмет – сейчас актриса активно обустраивает новую квартиру, поэтому помощь в приобретении чего-нибудь была бы для нее не лишней.

Особые отношения у Нино сложились с мамой – также актрисой Ией Нинидзе. Именинница рассказала, что ее родительница находится в полном восторге от многих работ дочери. Советы же у мамы Нино не спрашивает и считает это вполне правильным .

«В глобальном смысле – никогда, ни в тот период, когда я поступала в институт, ни в тот момент, когда уже начала работать», — откровенно подметила она.

Что же касается Максима Виторгана, то между влюбленными царит исключительно гармония, поэтому ждать неожиданного поворота хейтерам не приходится.

«С Максимом у нас все нормально», — уверила она.

Этот факт наглядно подтверждает и поздравление Виторгана в важный день. Бывший супруг Собчак посвятил новой пассии трогательные слова, от которых по спине бегут мурашки.

«У тебя талант быть настоящей. Ты обречена нравиться. Видеть тебя — наслаждение. Касаться — награда. Тебя послали на Землю, чтобы долго не объяснять людям, что такое настоящая женщина», — высказался он.