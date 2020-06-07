«Не шумные и очень чистоплотные»: Нинидзе ищет квартиру для себя и четырехлетнего сына

В Сети тут же прошла волна слухов и предположений о том, что Максим Виторган расстался с 28-летней актрисой.

Ранее в одном из интервью сын Эммануила Гедеоновича подтвердил информацию о том, что он встречается с дочерью Ии Нинидзе — 28-летней Нино. Молодые люди познакомились на вечеринке по случаю дня рождения Аглаи Тарасовой. Между актера возникла обоюдная симпатия, которая переросла в дружбу, а потом и в более глубокое чувство. Комментируя свой роман с новой избранницей, бывший муж Ксении Собчак дал понять, что он не любит распространяться о личном. Позицию Максима поддерживает и сама Нино. Так, девушка уточнила, что репортеры не переставали третировать ее расспросами о том, как она относится к Виторгану. Нинидзе посчитала подобные вопросы абсолютно бестактными. И перестала выходить на связь с журналистами, оборвав всякие контакты.

К слову, благодаря Telegram-каналу «Героиня Татлера» в СМИ просочилась информация о том, что возлюбленная Максима Виторгана находится в поисках нового жилья для себя и своего четырехлетнего сына Сандрика. Девушка подметила, что ей бы подошли такие районы, как: Басманный, Хамовники и Пресня. Желательно, чтобы квартира была двухкомнатной с отдельно кухней, бытовой техникой, чистая и уютная.

Кроме того, Нинидзе пообещала, что как ответственные квартиросъемщики, они будут соблюдать порядок. Заверив, что владельцам жилья не придется переживать из-за возможных шумных вечеринок.

«Очень чистоплотные (даже сын) и не шумные!» — добавила Нинидзе.

Примечательно, что подобное известие тут же породило в Сети волну слухов и предположений о том, что Максим якобы расстался с Нино. И по этой причине она вынуждена в спешке искать себе квартиру. Однако Виторган уже говорил о том, что они с Нинидзе пока живут отдельно. То есть молодые люди не съезжались.