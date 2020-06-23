«А ведь уже лето»: Нинидзе в бикини похвасталась стройной фигурой

После отмены режима самоизоляции и введения многих послаблений, связанных с перемещениями по стране, многие звезды устремились на отдых. Кто-то в деревню, как певица Любовь Успенская, а кто-то – поближе к морю, как телеведущие Лера Кудрявцева и Ксения Бородина.

Задумалась об отпуске и актриса Нино Нинидзе. Возлюбленная Максима Виторгана в размышлениях обратилась к подписчикам в своем Instagram, куда те собираются полететь. При этом 28-летняя звезда поделилась архивным пляжным снимком из бассейна, на котором предстала в мини-бикини, хвастаясь стройной фигурой.

«А ведь уже лето. А значит, нужно планировать свой отдых… но отдых от чего? От заточения дома?» — вопрошает Нинизде.

Многие из подписчиков уверены: в этом году нигде, кроме собственной дачи, отдохнуть не суждено. Поэтому придется доставать архивные фото с заморских пляжей и ностальгировать. Не обошли некоторые вниманием и эффектную фигуру Нинидзе, отметив: «Какая красивая Нино!», «Вот это фигура! Супер», «Офигеть фигура».

В настоящий момент, кстати, Нино Нинидзе и ее возлюбленный Максим Виторган отдыхают в загородном СПА-комплексе. Хотя не так давно актриса спровоцировала слухи о расставании с бойфрендом. Она разместила объявление о поиске квартиры в аренду. В Сети заподозрили, что пара уже не вместе. Хотя на днях они отметили первую годовщину их союза.