«Я пережила стресс»: Бузова вышла на связь после «похищения»

Телеведущая заставила родственников и близких паниковать, поскольку непривычно долго для себя не выходила на связь.

Ольга Бузова объявилась после «похищения» в центре Москвы. Телеведущая записала видеообращение к своим преданным поклонникам после непривычно затяжного отсутствия в социальных сетях.

Накануне стало известно, что бывшую участницу «Дома-2» якобы украли во время прогулки по центру Москвы. Неизвестные подскочили к Бузовой на улице, надели ей на голову черный мешок, а затем увезли на машине в неизвестном направлении. О том, где находится Ольга, не говорили ни ее возлюбленный Дава, ни сестра Анна.

Буквально несколько минут назад Бузова-старшая все же объявилась в Instagram. В видеообращении Ольга возмутилась тем, что журналисты создали ажиотаж вокруг ее персоны, когда на самом деле ничего страшного не произошло. Артистка призналась, что испытывает огромную усталость, но что именно произошло с ней, расскажет не сейчас.

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«Телефон разрывался от звонков моих родных, у меня директ разрывался тоже. Я, безусловно, очень устала. Я пережила стресс сегодня ночью. Сейчас со мной все хорошо. Что происходило, я не могу сказать, к этому просто не готова. Сообщу об этом позже. Гарантирую, вы будете удивлены», — заинтриговала аудиторию она.

В соцсетях, тем временем, на Ольгу обрушились с критикой. Некоторые заявили, что Бузова сознательно подстроила свое похищение, чтобы привлечь к своей персоне дополнительное внимание. Другие всерьез обеспокоены и ждут, что же расскажет Ольга о своей пропаже.