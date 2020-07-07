«Шикарная»: Бузова восхитила Даву «хищным» платьем на романтическом свидании

Ольга Бузова привела в восторг Давида Манукяна выбором образа для романтического свидания. Рабочий вторник на телепроекте «Дом-2» закончился для телеведущей приглашением в ресторан: днем блогер пообещал устроить для второй половинки шикарный вечер, но долгое время место, где все произойдет, держал в тайне. Позже Ольге и вовсе пришлось ждать своего молодого человека в машине, из-за чего Бузова не преминула поиронизировать.

Позже Манукян привез Ольгу в элитный ресторан в центре Москвы, чтобы отметить очередное парное событие. Там знаменитость ждал не только романтический ужин с устрицами и букет цветов, но и очередной дорогой подарок – двусторонняя сумка от Louis Vuitton.

«Какая классная сумочка! Теперь она моя! Я ее буду носить и вот так, и вот так», — восхищалась Ольга.

В свою очередь, Давид отвесил комплимент Бузовой и ее облику.

«Вот такая вот красивая! Такая шикарная! Хищница», — сделал он комплимент.

https://www.instagram.com/p/CCWbPcyHMDQmtHkYuL6GOzVTHkWA1v9W3ut7Xc0/

На свидании Бузова появилась в платье-миди с принтом под зебру и трендовых в текущем сезоне босоножках с асимметричным каблуком. Похожие модели были также замечены у Анастасии Решетовой, Ксении Бородиной и других знаменитостей.

Завершился у Ольги вечер ровно так же, как поется в ее песне – под звуки поцелуев и дождя. На высоте Бузова смогла увидеть, насколько сильным оказался поток воды за окном. Удары капель по стеклу, впрочем, только добавили атмосферы влюбленным.