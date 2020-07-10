Откровенно: Решетова в соблазнительном нижнем белье похвасталась пышной грудью

Молодая мамочка, модель Анастасия Решетова очень быстро вернулась в форму после рождения малыша Ратмира. 24-летняя подруга рэпера Тимати спустя восемь месяцев после появления сына на свет с удовольствием хвастается идеальными объемами, на которых, кажется, ни беременность, ни полгода кормления грудью не отразились.

Сначала Решетова запечатлелась в бикини, после того как возобновила с сынишкой занятия по плаванию, а на этот раз поделилась более откровенным селфи. Она позировала в белом ажурном нижнем белье перед зеркалом, и кружева подчеркнули пышную грудь Решетовой.

К слову, тяга возлюбленной Тимати к стильному и эффектному проявляется не только в выборе нижнего белья. Не так давно Решетова была замечена в трендовой обуви нынешнего сезона – стеганых мюлях Bottega Veneta. Такая модель, по заверениям стилистов, сейчас на пике популярности. Молодая мама, к слову, предпочла удобную обувь на плоском ходу, но с трендовой стежкой и с квадратным носком.