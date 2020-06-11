«Растяжки никуда не делись»: вслед за Самойловой Решетова похвасталась идеальной фигурой

После родов модель и возлюбленная Тимати очень быстро вернулась в форму.

На днях звезда Instagram и мама четверых детей Оксана Самойлова впервые показала свою фигуру спустя три месяца после последних родов. Формам супруги Джигана может позавидовать любая юная модель, и это при том, что девушку не заподозришь в яром увлечении спортом или диетами.

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Вслед за Самойловой свою фигуру продемонстрировала другая знаменитая модель — возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Девушка в самоизоляции успела окрестить себя свинотой и обвинить в увеличении веса.

Однако, глядя на фото идеального плоского животика, у многих поклонников наверняка возник вопрос к Решетовой, почему она к себе так несправедлива.

Молодая мама сообщила: «Растяжки никуда не делись». И она сейчас находится в процессе борьбы с ними. Судя по общему посылу сообщения на снимке, девушка недовольна своим телом. Решетова пообещала показать фото, на котором, по ее мнению, ситуация обстоит еще хуже.