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«Папкина копия»: шестилетняя дочь Харламова в модных шортах развеселила отца зажигательными танцами

Маленькая Настя старается всячески скрасить грустные будни отца.

«Папкина копия»: шестилетняя дочь Харламова в модных шортах развеселила отца зажигательными танцами
Гарик Харламов с дочерью Настей/Фото: https://www.instagram.com/p/CCOAfwcJmFu/

Шестилетняя дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус устроила зажигательные танцы под открытым небом. Маленькая Настя активно проводит время со знаменитым отцом, стараясь скрасить родителю грусть от предстоящего развода. В начале июня резидент Comedy Club публично заявил о расставании с актрисой Кристиной Асмус после восьми лет отношений. Причину распада семьи ни одна из сторон по-прежнему не огласила. Непонятен и тот факт, с кем останется общая дочь.

Пока же девочка наслаждается летом и счастливым детством. В конце недели Настя вместе с Гариком выбрались на веранду неподалеку от реки, чтобы насладиться видами, отдохнуть от мирской суеты, а заодно активно повеселиться. Папа и дочь ели жареную кукурузу, играли в «Соню» и «Максима», а затем малышка продемонстрировала пластичность, устроив по-детски жаркие танцы прямо на скамейке. Одетая в модные красные шорты и черную футболку, Настя имитировала движения, как в рекламе шампуня, а лицо сознательно сделала более суровым, как у взрослых.

«Танцы под дождем, е-е-е! Ну что это?» — только и смог произнести Харламов, наблюдая за получающей удовольствие от движения дочерью.

Покорила малышка и фолловеров Харламова. «Артистизм так и прет!», «Папкина копия», «Дочка-красотка», «Какая она прелесть!», «Этот танец — лучшее, что я видел за последнее время», — высказались люди.

Ранее Гарик делился на личной странице фото грустной дочери. Тогда наблюдатели предположили, что девочка всерьез расстроена проблемами в семье. Подобным же образом юморист хотел показать контраст между серьезной и озорной Настенькой.

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