«Жирует»: бывший продюсер Харламова озвучила суточный заработок юмориста

Олеся Сазыкина, позиционирующая себя как бывший продюсер Гарика Харламова, озвучила суточный заработок юмориста. Напомним, недавно резидент Comedy Club публично объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус спустя 8 лет законных отношений. Причину разрыва обе стороны скрывают. Сазыкина же ранее авторитетно заявила – все из-за скверного характера Гарика. Якобы мужчина регулярно срывал съемки, везде опаздывал и любил поворчать.

На этот же раз Олеся решила озвучить заработную плату Харламова, которую тот получает за один съемочный день. Как оказалось, речь идет о 750 тысячах рублей.

«Гарик шикует, жирует и выглядит очень неестественно для мужчины. Мы друг другу объявили баттл», — отметила она в разговоре с «Собеседником».

Сам Харламов трудовую связь с Сазыкиной отрицает. Ранее он заявил, что не готов к появлению новых лжепредставленцев, поэтому с уверенностью подмечает – характер у него действительно не из лучших. Более того – он страдает с десятка различных фобий, но ничего из этого не может стать причиной распада семьи.