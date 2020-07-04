«Подставка под телефон»: Марина Кравец жестко пошутила про дочь Харламова на совместном фото с отцом

Единственная женщина-резидент Comedy Club Марина Кравец в шутку назвала дочь Гарика Харламова «подставкой под телефон». В субботу, 4 июля, находящийся на грани развода юморист обнародовал редкий семейный снимок с дочерью Настей. Некоторые сразу же отметили, насколько выросла девочка по сравнению с более ранними снимками.

Другие углядели грусть в глазах ребенка из-за расставания родителей, а третьи сделали акцент на подтянутой фигуре Харламова. «Схуднул что ли?», — массово написали они.

Отличилась тонкой шуткой Марина Кравец, которая сама в апреле стала мамой девочки Вероники. Она в шутку озвучила функцию Насти на фотокарточке с отцом.

«Крутая подставка под телефон», — написала она.

Харламов шутку коллеги оценил – под комментарием он «наштамповал» сразу несколько смеющихся смайликов. Некоторым, впрочем, реплика показалась слишком жесткой: «Марина, ну вы же сама мама! Зачем так!», «Нельзя шутить так про ребенка», «Лишь бы смеяться над проблемами в семье», «Перебор немного, имхо», «Черный юмор – немного не ваше», — высказались они.