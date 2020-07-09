Вопросов больше нет: Прилучного и Карпович поймали вдвоем в аквапарке Ялты

Журналисты сфотографировали нового холостяка Павла Прилучного и его избранницу Мирославу Карпович вдвоем на территории аквапарка в Ялте. Вот уже более двух недель в СМИ и социальных сетях гадают, действительно ли отец двоих детей по уши влюблен в актрису «Папиных дочек» или инфоповод создан искусственно для поддержания соответствующего имиджа. Ранее Карпович и Прилучного уже видели выходящими из супермаркета.

На этот же раз папарацци сумели поймать актеров на территории аквапарка «Атлантида» в Ялте. На обнародованном видео одетая в цветастый купальник Мирослава нежно нянчит четырехлетнюю Мию, прижимая ее к себе. В какой-то момент к сидящим на лежаках девочкам подходит Прилучный и начинает что-то с энтузиазмом объяснять. Влюбленная Карпович в ту же секунду широко улыбается, не в силах скрыть прилива чувств. Таким образом, корреспонденты Super полностью раскрыли интригу – Прилучный и Карпович действительно отправились на отдых вместе. Более того, Мирослава сумела молниеносно подобрать ключик к детским сердечкам.

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Единственное, что так и остается неизвестным – реакция бывшей жены Прилучного Агаты Муцениеце на все происходящее. Вряд ли актрисе приятно наблюдать за тем, как новая избранница ее второй половинки очаровывает Тимофея и Мию. Комментировать сложившуюся ситуацию Агата, однако, не спешит.