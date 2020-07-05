«Я ношу своего парня на руках»: Агата Муцениеце нашла замену Павлу Прилучному

Актриса познакомила своих подписчиков в Instagram со своим новым избранником.

Актриса Агата Муцениеце недавно успешно разорвавшая отношения и брак с Павлом Прилучным не скучает в одиночестве. 31-летняя красотка решила продемонстрировать своим подписчикам в Instagram нового избранника, который оказался весьма необычным.

Муцениеце записала шуточный видеоролик, в котором она несет по улице мужской манекен, в фортах и футболке. Все идет вполне неплохо, но до момента, когда «влюбленные» решаются пройтись взявшись за руки. Одно неловкое движение и Агата отрывает кисть несчастному истукану.

«Я ношу своего парня на руках!» — со смехом заявила актриса.

Подпись к такому необычному видеоролику звезда подобрала с намеком: