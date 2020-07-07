Новая жизнь «мажора»: Прилучный познакомил Карпович со своими друзьями

Журналисты отыскали еще одно доказательство отношений Павла Прилучного и Мирославы Карпович. На днях известный актер уехал вместе с дочерью Мией и сыном Тимофеем на отдых в Крым. Позже в Сети появились видеокадры, доказывающие, что отпуск Павел проводит не один, а конкретно – с ознаменованной любовницей и актрисой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Позже Прилучный, отвечая на многочисленные вопросы, заявил, что комментировать личную жизнь не будет.

Во вторник, 7 июля, появилось еще одно подтверждение, доказывающее не только факт существования отношений, но и присутствия Мирославы в Крыму рядом с Павлом и детьми. Близкий друг Прилучного поделился на личной странице видео с отдыха на яхте, где на заднем фоне вполне отчетливо слышен голос актрисы. Кроме того, Прилучный, судя по всему, познакомил новую пассию с близким окружением: Мирослава подписалась на товарища Павла в социальных сетях (бывшая супруга Прилучного Агата Муцениеце в списке фолловеров замечена не была).

Напомним, первые слухи о новых отношениях Павла зародились еще в последние дни июня: тогда актера вместе с коллегой Карпович заметили выходящими из магазина вместе. Молодые люди не скрывали своей симпатии друг к другу.