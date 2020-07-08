Редкий кадр: Татьяна Навка в платье-бюстье предстала на фото с Песковым

Татьяна Навка недавно отправилась в путешествие по Золотому кольцу. Она решила увидеть своими глазами самые красивые месте в России. С собой фигуристка взяла пятилетнюю дочку Надежду. Для спортсменки эта поездка стала первой после карантина. Как известно, минувшей весной она переболела коронавирусом, как и ее муж Дмитрий Песков. Но теперь супруги здоровы и продолжают вести активную деятельность.

Несмотря на то, что Навка находится в старорусском поселении Мандроги, она не забыла поздравить возлюбленного, а также поклонников с Днем семьи, любви и верности. По такому случаю 8 июля олимпийская чемпионка опубликовала редкое с мужем. В кадре она запечатлена в платье-бюстье с цветочным принтом. На ее шее красовалось колье. Она прильнула к Пескову во время застолья. Скорее всего, фото было сделано во время какого-то светского или семейного мероприятия.

«С праздником, мои дорогие! С Днем семьи, любви и верности! Нет универсального семейного счастья, есть у каждого свое внутреннее понимание этого, поэтому я вам всем искренне желаю гармоничной семейной жизни! Берегите и цените свое!» — написала Татьяна.

Поклонники восхитились гармоничной парой. «Правильно говорят, что жена и муж становятся похожими друг на друга! На этой фотографии вы очень друг на друга похожи», «Красивая пара», «Замечательная любящая семья», «Какая Таня красавица», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Навка вышла замуж за Пескова в 2015 году в Сочи. За год до этого у них родилась дочка Надежда. От первого брака у фигуристки есть взрослая дочка Саша Жулина. У Пескова также есть дети от прошлых отношений: сыновья Николай, Мик, Дени и дочь Лиза. Все они тепло общаются и видятся, когда есть время.