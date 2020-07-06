«Наденька подросла!»: Навка запечатлела пятилетнюю дочку в принтованных брюках и толстовке

Татьяна Навка почти три месяца провела в своем загородном доме в период карантина. Спортсменка старалась обезопасить себя, но все же переболела коронавирусом вместе с мужем Дмитрием Песковым. А с наступлением лета и отмены самоизоляции она стала чаще выходить в свет. Фигуристка очаровала многих фанатов, когда предстала на Красной площади в сарафане и шляпе, наблюдая за парадом Победы. А недавно она отправилась в путешествие со своей пятилетней дочкой Надеждой.

Навка во время поездки предпочитает облачаться в комфортные и простые летние образы. Она отдает предпочтение шортам, брюкам и толстовкам. Накануне фигуристка приехала в Карелию. Она устроила дочке экскурсию по острову Кижи, где есть множество деревянных домиков и храм. Татьяна запечатлела наследницу в белой толстовке в тон обуви и принтованных брюках с узорами. Девочка в храме также надела защитную маску.

Поклонники отметили, что дочка спортсменки заметно подросла. Многие считают, что она стала похожа на своего папу Дмитрия Пескова. «Самая красивая», «Наденька так на папу похожа», «Папина доченька!», «Наденька подросла! Красавица!», «Надюша как подросла!» — прокомментировали пост подписчики. А вот Навка восхитилась местными красотами. Она осталась под впечатлением от природы и красоты Онежского озера.

Напомним, что дочка спортсменки даже на карантине продолжала изучать иностранные языки. Также она занимается балетом и фигурным катанием, как мама. В копилке девочки есть медали за первые места в соревнованиях на льду.