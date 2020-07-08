«Один день в деревне»: Навка в брюках-дудочках и изумрудном джемпере станцевала под балалайку

Татьяна Навка этой весной почти не покидала свой дом. Она проводила время с дочками Александрой Жулиной и Надеждой Песковой. Однако в мае спортсменка и ее муж Дмитрий Песков переболели коронавирусом. Врачи быстро вылечили пару. Уже в июне они вышли в свет вместе с младшей дочкой, насладившись парадом Победы. А недавно спортсменка отправилась в путешествие по Золотому кольцу вместе с пятилетней Надей.

В соцсети Навка делится впечатлениями от поездки. Она успела прокатиться по Москве-реке, погулять по Угличу и увидеть храм на острове Кижи. А теперь фигуристка добралась до поселка Мандроги, где есть настоящие избушки из срубов дерева 19 века. Там ее наследница смогла нарядиться в платье в народном стиле, которое девочка надела поверх джинсов скинни. А сама Татьяна предстала в белых брюках-дудочках и изумрудном джемпере. Она сначала слушала, как местный мастер играет на балалайке, а потом стала пританцовывать.

«Один день в деревне. Да не в простой, а весьма примечательной!» — написала спортсменка. «Потрясающее мастерство и артистизм захватывают с первых нот, так и хочется крикнуть «Танцуют все!» — добавила она.

По словам Навки, она легко погрузилась в атмосферу старорусских праздников, быта и культуры через фольклор и ремесла. Многие поклонники восхитились красочными кадрами. Некоторые отметили, что маленькой Наде идут такие наряды. А вот фигуристку многие не узнали, так как она собрала волосы в хвост и надела солнцезащитные очки.

«Ой, Татьяна, восхищаюсь, чудесная дочка, развивайте ее», «Фантастика, как красиво, вы счастливые что увидели эту красоту, хорошая поездка», «Наденька такая милая», «Я бы тоже в пляс пустилась», — прокомментировали пост подписчики.