В платье макси и с коляской: Савельева опубликовала трогательные фото с мужем

Саша Савельева уже десять лет счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. Певица долгое время хотела подарить избраннику ребенка. Однако мамой она стала только в 2019 году. Тогда девушка родила сына Леона. Своего наследника она оберегает от посторонних глаз. Весь карантин артистка провела дома с ребенком, но теперь постепенно возвращается к работе.

8 июля многие звезды отметили День семьи, любви и верности. Алсу показала всю свою семью, включая трехлетнего сына, а Анастасия Костенко нарядила детей от футболиста Дмитрия Тарасова в одинаковые наряды. Савельева тоже решила поздравить мужа, она опубликовала редкие кадры, сделанные осенью прошлого года, когда они гуляли на свадьбе дочери Сафонова от первого брака в Израиле.

В кадре певица предстала в золотистом платье в пол и босоножках. Рядом с ней был возлюбленный в смокинге. Девушка радостно обняла его и поцеловала. Примечательно, что рядом с парой стояла коляска, в которой спал их сын.

«С любимыми не расставайтесь», — написала артистка.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие также одарили комплиментами молодую маму. «Красивые фотографии. Будьте счастливыми», «Саша так шикарна очаровательна, но как такую на руках не носить!», «Супер стильная пара!», «Вы олицетворение этого праздника», «Ждем фото сыночка», — прокомментировали пост подписчики.