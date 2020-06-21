«Остальное — лично»: Савельева публично призналась в чувствах отцу своего сына Леона

Экс-солистка группы «Фабрика» не забыла поздравить вторую половинку с днем рождения. Саша Савельева публично призналась в чувствах отцу своего сына Леона. 21 июня Кириллу Сафонову исполнилось 47 лет. По этому случаю знаменитость решила обратиться к имениннику, напомнив, что сегодня в нашей стране отмечается и День отца. И это, как говорит певица, заслуживает отдельно поздравления. Артистка уточнила, что она желает своему супругу, чтобы его жизненная сила помогала ему во всем. Саша искренне надеется, что у впереди у Кирилла будет огромное количество возможностей, а его интерес к жизни и к творчеству будет день ото дня становиться все больше и больше.

«С днем рождения, любимый! Остальное — лично», — добавила певица.

К слову, сегодня свой день отмечает и дочка певицы Валерии — Анна Шульгина. Девушка успела сменить имя, и теперь близкие называют ее Шеной. Наследнице супруги музыкального продюсера Иосифа Пригожина исполнилось 27 лет. В одном из интервью юная певица призналась, что познакомившись с будущим избранником своей звездной мамы, она прониклась к нему доверием. Так, Аня не стала возражать против того, чтобы Иосиф стал ухаживать за ее родительницей. Сам Пригожин также не скрывает, что всегда относился к дочери своей возлюбленной как к собственному ребенку.

По словам Валерии, она воспитала чудесную дочку. Возлюбленная музыкального продюсера подметила, что ее робкая маленькая девочка с голосочком-колокольчиком выросла в мощную, глубокую, самобытную личность, прекрасную артистку, которая выбрала очень сложную дорогу в жизни.