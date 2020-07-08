«У сына щеки папины»: Безруков поделился редким фото с молодой женой и подросшими детьми

Сергей Безруков не скрывает, что ценит семью. После развода с Ириной Безруковой, с которой он прожил в браке 15 лет, актер встретил новую любовь. Он женился на Анне Матисон, которое моложе него на 10 лет. Девушка является режиссером и сценаристом. Она подарила своему избраннику двоих детей. Пара воспитывает четырехлетнюю Марию и годовалого сына Степана. Обычно артист много времени проводит на работе, но благодаря карантину он смог побыть с семьей.

А 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Безруков по такому случаю опубликовал редкое семейное фото. В кадре он позировал с дочкой, которая сидела у него на шее, а также с подросшим сыном и супругой, которая прижалась к возлюбленному. Фото было сделано на даче в лучах солнца. Малыши предстала в панамках. Сергей улыбался, демонстрируя настоящее счастье. Примечательно, что лицо младшего наследника он обычно прячет, но на этот раз позволил поклонникам разглядеть мальчика.

«С Праздником! Добра! Любви! Счастья! Всем вам», — написал актер.

Поклонники восхитились редким кадром. Многие отметили, что у звезды кино очаровательные дети. «Очень чувствуется, как вы любите друг друга!!!! От фото исходит прямо!», «Классное фото! Теплом веет… С праздником!», «У сына щеки папины», «Степка копия отца», «Прелесть, какая семья. Счастья», «Вы лучитесь от счастья», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что дочка Безрукова часто помогает своей маме на кухне, а сын уже пытается носить вещи отца.