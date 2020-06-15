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«Папин помощник»: Сергей Безруков запечатлел годовалого сына в джинсах на даче

Актер умилил поклонников домашним видео.

«Папин помощник»: Сергей Безруков запечатлел годовалого сына в джинсах на даче
Сергей Безруков. фото: globallookpress.com/

Сергей Безруков насладился самоизоляцией, так как смог провести время с семьей. Он не давал концертов, а его гастроли были отменены.

Напомним, актер уже четыре года счастлив в браке с Анной Матисон. У супругов подрастают трехлетняя Мария и годовалый Степан. Последние месяцы артист часто публиковал видео с наследниками. Дочка любит помогать маме на кухне, а сын уже уверенно ходит и пытается носить вещи отца.

В Москве недавно завершился карантин. Сергей пока не спешит окунаться в работу. Он находится на даче с супругой и наследниками. На новых кадрах актер запечатлел сына, который бегал на лужайке и помогал отцу делать оградку у посаженного куста. Мальчик в джинсах и джемпере подошел к папе и передал брусок.

«С таким помощником ничего не страшно! Дачники!» — подписал видео Безруков.

Поклонники любят наблюдать на наследниками артиста. Многие давно заметили, что малыш в столь юном возрасте уже очень смышленый.

«Сынуля умница! Папин помощник», «Степан Сергеевич на подхвате! Семейный подряд!», «Сергей, вы счастливый человек. С таким помощником можно горы свернут», «Помощник, молодец! Важный такой!» — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что с наступлением лета Безруков стал много гулять с наследниками и женой. Они собирают в полях цветы и ходят по грибы. Актер даже ставил настоящий самовар, устраивая домашнее чаепитие.

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