Красота в простоте: экс-возлюбленная Эмина в белом платье-тунике покатала дочку на велосипеде

Алена Гаврилова провела день с наследницей, пока певец отдыхает с детьми от первого брака на море.

Как известно, этой весной произошел бум разводов. Неожиданностью стало и то, что Эмин Агаларов расстался со своей молодой супругой Аленой Гавриловой. Влюбленные прожили вместе чуть больше года. В кануне нового 2019 года у них родилась дочка Афина. Для продюсера, артиста и бизнесмена ребенок стал четвертым. У него также есть двое сыновей и приемная дочка Амина от первого брака. Хоть пара еще не оформила развод, Гаврилова живет с наследницей отдельно от мужа.

После карантина Эмин часто навещал младшую дочку. Он то забирал ее к себе на работу, то играл с ней дома. Артист признавался в интервью, что любит всех своих детей и всегда будет уделять им максимум внимания. При первой возможности он уехал на море, где теперь проводит время с детьми от первого брака.

А вот Алена теперь всю себя посвящает годовалой Афине. Обычно светская львица редко публикует фото, но этот раз сделала исключение. В солнечный день девушка устроила наследнице велосипедную прогулку. В кадре бывшая возлюбленная Агаларова предстала в льняном платье-тунике свободного кроя. Она была без макияжа, а волосы собрала в небрежный пучок. Белый наряд оверсайз подчеркнул ее хрупкую фигуру и загорелую кожу.

А вот малышку Афину разглядеть было сложно. Мама сделала крохе несколько хвостиков. Девочка сидела в специальном кресле. По всей видимости, она была одета в одном стиле с мамой. Поклонники восхитились трогательным кадрами. Ранее Эмин признался, что девочка унаследовала его брови, но в общем похожа и на папу, и на маму.