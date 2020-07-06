«Становишься старше»: Эмин объяснил, почему зачастил на встречи с маленькой дочерью

Миниатюрная Афина с папиной помощью часто примеряет на себя смелые решения.

Находящийся на грани развода исполнитель Эмин Агаларов стал чаще публиковать совместные снимки с дочерью Афиной. Это породило слухи о том, что девочка после официального развода родителей может остаться жить с отцом. На такой расклад совершенно не согласна мама ребенка – модель Алена Гаврилова. Впрочем, препятствовать общению отца и дочери она не торопится, что, безусловно, делает ей честь.

Так, недавно знаменитый отец и малышка Афина встретились вновь. Первым делом Агаларов вывел дочь на улицу, чтобы погреться с ней на солнце, а заодно поиграть на открытой местности. В какой-то момент примерный отец, расчувствовавшись, поднял кроху на руки и с особой нежностью поцеловал прямо в лобик – тут-то и подоспел фотограф.

«Чем становишься старше, тем больше хочется быть ближе с детьми», — объяснил Эмин свое постоянное желание обнимать дочь.

На прогулке Афина в очередной раз щеголяла модными нарядами: сарафаном из выцветшего денима, надетого поверх кипельно-белой футболки. Удачно перекликались с верхом кокетливые носочки с оторочкой снизу – такие в свое время были едва ли не у каждой маленькой девочки.

Пока же аудиторию азербайджанского певца больше всего интересует, когда Эмин, наконец, покажет дочь. «Как же хочется посмотреть на глаза малышки», «Эмин! Очень хочется Вам пожелать, как можно чаще видеть всех Ваших детишек!», «Маленькая модница», «Очень милые», — не скупились на похвалу комментаторы.