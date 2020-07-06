«Какой плоский живот»: 65-летняя Хакамада в белых шортах-бермудах повеселилась на вечеринке

Журналистка не скрывает, что любит тусовки. С началом июля она успела отметиться на White party. Поклонники поразились тому, как выглядит женщина.

Ирина Хакамада известна как публицист, журналист, политический деятель и бизнесвумен. Более того, она вырастила особенную дочку Марию Сиротинскую. Девочка родилась с синдромом Дауна. Сейчас ей уже 23 года. Девушка живет полноценной жизнью, танцует, участвует в модных показах. К слову, сама Хакамада недавно отметила 65-летие. Однако она выглядит очень молодо и не скрывает, что любит веселиться, как и во времена юности.

В прошлом году журналистка не раз посещала светские вечеринки на природе. А накануне впервые после карантина Ирина приняла участие в White party, которая состоялась в центре Москвы. Она соблюла дресс-код, облачившись в белые шорты-бермуды и футболку. Знаменитость зажигательно танцевала в лучах уходящего солнца. Она засветила плоский живот, когда подняла руки, а шорты также подчеркнули ее стройные ноги.

Поклонники были поражены тому, как выглядит Хакамада в свои годы. Многие отметили, что завидуют ее осиной талии. «Всем бы такую фигуру как у Ирины», «Вы самая стильная, модная и всегда на нужной волне», «Стиль и свобода во всём, движениях, одежде, ветерке, который так окутывает. Круто!», «Как классно ! Когда люди свободны и раскрепощены», «Какая фигурка у Иры», «А какой плоский живот», — прокомментировали пост подписчики.