НОВОСТИ

«Женский комплимент. Крутой!»: Хакамада оскорбилась словами Собчак

Бывшие кандидаты в президенты сошлись в словесной баталии на тему денег и мечты.

«Женский комплимент. Крутой!»: Хакамада оскорбилась словами Собчак
Ксения Собчак Фото Global look press.

Ксения Собчак и Ирина Хакамада устроили битву ораторов на тему «Деньги против мечты. Что главное?» (опубликована на канале «Яндекс. Эфир»). Светская львица отстаивала позицию, что главное – это деньги. Хакамада же считает, что все начинается с мечты. Собчак начала баталию с оскорбительных слов в адрес своей оппонентки.

Стоп-кадр шоу «Деньги против мечты. Что главное?» . Фото
Стоп-кадр шоу «Деньги против мечты. Что главное?» https://yandex.ru/efir?stream_id=49084fd416723371bc98000e51edf755&from_block=efir_share_button

Ведущий шоу писатель Сергей Минаев предложил начать битву 64-летней Ирине Хакамаде. Та, изначально согласившись сделать первый шаг, вдруг задала вопрос: «А почему я?» 38-летняя Ксения Анатольевна язвительно ответила: «Могу и я. Я просто привыкла, что старшим нужно уступать, но я готова начать первая, пожалуйста».

«Женский комплимент. Крутой! Поехала, младшая! Давай, вперед!» — с обидой в голосе сказала Хакамада и даже отвернулась от Собчак.

Журналистка пропустила слова своей оппонентки мимо ушей и стала рассказывать, насколько важны деньги в нашей жизни. При этом она признала, что без мечты тоже заработать не получится.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина ХакамадаИрина Хакамада фотоКсения СобчакКсения Собчак последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Женский комплимент. Крутой!»: Хакамада оскорбилась словами Собчак
Интересно?
Поделись с друзьями: