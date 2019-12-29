«Женский комплимент. Крутой!»: Хакамада оскорбилась словами Собчак

Бывшие кандидаты в президенты сошлись в словесной баталии на тему денег и мечты.

Ксения Собчак и Ирина Хакамада устроили битву ораторов на тему «Деньги против мечты. Что главное?» (опубликована на канале «Яндекс. Эфир»). Светская львица отстаивала позицию, что главное – это деньги. Хакамада же считает, что все начинается с мечты. Собчак начала баталию с оскорбительных слов в адрес своей оппонентки.

Ведущий шоу писатель Сергей Минаев предложил начать битву 64-летней Ирине Хакамаде. Та, изначально согласившись сделать первый шаг, вдруг задала вопрос: «А почему я?» 38-летняя Ксения Анатольевна язвительно ответила: «Могу и я. Я просто привыкла, что старшим нужно уступать, но я готова начать первая, пожалуйста».

«Женский комплимент. Крутой! Поехала, младшая! Давай, вперед!» — с обидой в голосе сказала Хакамада и даже отвернулась от Собчак.

Журналистка пропустила слова своей оппонентки мимо ушей и стала рассказывать, насколько важны деньги в нашей жизни. При этом она признала, что без мечты тоже заработать не получится.