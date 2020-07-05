«Идеальное тело»: 41-летняя Летучая в дерзком мини и кроп-топе блеснула точеной фигурой

Экс-«ревизорро» Елена Летучая в 41 год может дать фору многим юным фотомоделям. Телезвезда обладает точеной фигуркой, которую с удовольствием демонстрирует в Instagram. На радость поклонникам недавно она засветила пышную грудь, выбрав кроп-топ без нижнего белья.

Теперь звезда показала образ целиком. Телеведущая похвасталась своими стройными ногами, подчеркнув их дерзким мини, а кроп-топом с длинными рукавами сделала акцент на талии.

«Идеальное тело», «Красавица», «Ох как круто выглядите», «Как можно быть такой красивой ?», «Эталон красоты, женственности и стиля», «Шикарная фигура», «Как статуэтка» — поспешили с комплиментами фолловеры.

Кстати, недавно оголила живот и другая звезда с аппетитными формами. Певица Настя Каменских отправилась на прогулку в шортах и топе, завязанном под грудью.