«Обе породистые»: поклонники нашли сходства между Летучей и ее собакой

Телеведущая удивилась, почему фото с собакой собирают больше всего лайков на ее странице в соцсети.

Телеведущая Елена Летучая является хозяйкой четвероногого питомца породы акита-ину. Звезда посвящает ей много времени, а также регулярно устраивает домашние фотосессии с собакой. Недавно она удивленно заметила, что почему-то фото с ее любимицей собирают большей лайков и обратной связи, чем любые другие публикации.

На этот раз Летучая вновь позировала с собакой. И решила поинтересоваться у своих подписчиков, которых, к слову, в ее аккаунте около полутора миллионов, есть ли сходств между ней и ее верным другом.

«Говорят, питомцы похожи на своих хозяев. Как у нас с Акитой? Есть сходства?» — написала под публикацией Летучая.

При этом на фото телеведущая посадила свою любимицу себе на шею. Забавный снимок подписчики оценили. А также начали искать сходства.

«Очень похожи, взгляд и улыбка одинаковые», «Определенно, грация», «Акита, просто восторг, она теперь конкурент вам Лена», «Обе милашки», «Красавицы», «Обе породистые», «Вы красотки роскошные» — пишут поклонники.

Кстати, 41-летняя телеведущая на днях рассказала, что не зацикливается на том, что у нее нет детей. Эту тему она отпустила, хотя раньше очень переживала на этот счет.