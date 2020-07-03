«Эффектно!»: Каменских вслед за Бузовой оголила живот

Певица отправилась на велопрогулку в шортах и топе.

Накануне поющая телеведущая Ольга Бузова вышла в свет в трендовых шортах из денима и худи, которое подчеркнуло спортивную фигуру звезды и ее стройные ноги. Более того, укороченным свитером девушка сделала акцент на своем накачанном прессе. Усилили спортивный образ гетры и кроссовки, которыми дополнила аутфит звезда.

Вслед за Бузовой решила оголить пресс певица Настя Каменских. Возлюбленная Потапа вышла на утреннюю велопрогулку в белых шортах, черный ремень которых акцентировал талию, и завязанном на узел укороченном топе. Поклонникам звезда продемонстрировала свою постройневшую талию и плоский животик.

«Красотка», ««Эффектно! Красотка невероятная», «Бомба», «Солнечная какая же», «Вы классная! Любимка», «Вы позитивный человек и нам дарите хорошее настроение», — отметили в комментариях подписчики.

Девушка регулярно делится провокационными снимками, несмотря на то, что уже год счастлива замужем. К слову, именно к церемонии бракосочетания девушка решилась значительно преобразиться. Каменских всегда славилась пышными формами, но под венец пошла заметно постройневшей. С того момента певица стремится поддерживать себя в новой фигуре и занимается спортом.