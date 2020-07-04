«Похудел-то как!»: Гарик Харламов сделал фото с подросшей дочкой на фоне развода с Асмус

Резидент Comedy Club поразил поклонников своим преображением. Он также спровоцировал слухи, что теперь наследница живет с ним, а не с мамой.

Гарик Харламов и Кристина Асмус стали главными ньюсмейкерами июня. Супруги после семи лет брака объявили о расставании. Так как они всегда демонстрировали идиллию, для поклонников новость стала шоком. Правда вскоре ведущий Comment Out заверил, что влюбленные всех разыграли, просто исполнив одно из провокационных заданий в рамках передачи. Однако и Гарик, и Кристина опровергли слова ведущего, заверив, что они не участвовали в съемках шоу.

По словам друзей, Асмус осталась жить в загородном доме с наследницей, а вот ее муж вынужден снимать жилье по-соседству. Однако на новом фото юморист запечатлел себя с подросшей наследницей Анастасией. Шестилетняя девочка была в футболке и алых шортах. Такой же наряд надел и Харламов, только в черных тонах. Артист, который в последние годы часто выслушивал шутки по поводу своего лишнего веса, неожиданно похудел.

«Фото на обложку модный журнала … ну или в газету , или кроссворды. Куда-то фотка короче», — написал Гарик.

Снимок вызвал резонанс в обществе. Одни стали обсуждать постройневшую фигуру юмориста, а другие решили, что теперь маленькая Настя будет жить с отцом. «Кажется, Гарик похудел», «Дочь Харламова и Асмус решила жить с отцом», «Развелся = похудел», «Дочка осталась с папой», «Похудел-то как!», «Гарик похудел, а у ребенка глаза грустные», «На маму тут похожа. Счастливый отец и главное от брака — красавица дочь!», «Ты похудел? Развод влияет хорошо!» — прокомментировали пост подписчики.