«Света вокруг света»: Утяшева и Бондарчук появились перед камерами в винтажных джинсовках

Верхняя одежда из денима не выходит из моды второй сезон кряду.

Ляйсан Утяшева и Светлана Бондарчук появились перед камерами в винтажных джинсовках. На днях бывшая супруга режиссера Бондарчука возобновила свою работу над авторской программой для YouTube. Предполагается, что новой героиней станет прославленная гимнастка и ее не менее успешный супруг – резидент Comedy Club Павел Воля.

Ранее ведущая уже успела заглянуть к спортсменке и комедианту на огонек домой вместе с возлюбленным Сергеем Харченко. Ребята весело болтали – некоторые отрезки обязательно войдут в программу «Света вокруг света», а нас следующий день дамы встретились уже на открытом воздухе, чтобы посекретничать. Утяшева лишний раз продемонстрировала стройные ноги в коротких джинсовых шортах с завышенной талией. Комплектом к ним стала двухцветная, розово-голубая джинсовка, компенсирующая длину низа. Бондарчук также выбрала винтажную куртку из денима, но более свободного фасона и с «рваным» низом.

Зрители, тем временем, с нетерпением ждут выхода программы. «Ляйсан какая хорошенькая!», «Ляйсан из всех гимнасток самая стильная. Выбралась из « гимнастической эстетики» браво! Выглядит прекрасно, смело чередует образы, стрижки. И все в точку», «Быстрее выпуск!», «Озорницы! Две!», — сошлись во мнениях люди в комментариях.