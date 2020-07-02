«Ах, какая куколка»: Ляйсан Утяшева в эффектном мини-платье блеснула ногами на шоу Урганта

Ляйсан Утяшева в прошлом году феноменально похудела. Ведущая шоу «Танцы» стала меняться на глазах поклонников. Ко всему прочему, девушка захотела перемен. Она неожиданно покрасилась в блондинку, а потом сделала каре. Еще недавно спортсменка была рыжей, а теперь у нее медовый оттенок волос. Также экс-гимнастка стала больше интересоваться модой. В ее гардеробе появились наряды Dior и Chanel, а также известных отечественных дизайнеров.

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До карантина Утяшева блистала на показах мод в Париже. Она стала часто выходить в свет. А вот последние три месяца из-за карантине телеведущая коротала время дома с детьми и мужем Павлом Волей. Теперь девушка постепенно возвращается к прежнему ритму жизни. Накануне она побывала в гостях у Светланы Бондарчук. А теперь пришла на съемки передачи «Вечерний Ургант». Спортсменка выбрала эффектный наряд для такого случая.

Ляйсан подчеркнула стройную фигуру черным мини-платьем с оголенным плечом. Один рукав был объемным, но с разрезом. А с помощью черного пояса девушка сделала акцент на талии. Образ дополнили черные остроносые туфли на шпильке. Жена Павла блеснула стройными ногами перед Иваном Ургантом.

Поклонники восхитились нарядом Утяшевой. Многие отметили, что телеведущая стала выглядеть еще более стройной, чем раньше. «Ух, красотка», «Ах, какая куколка. До чего же красивая девочка», «Такой обувью она может проткнуть что-нибудь», «Живое платье», «Я уже подумал Эмилия Кларк», — прокомментировали пост подписчики.