«Как две капли воды»: пятилетняя дочь «Кармелиты» в цветастом сарафане трогательно поздравила маму с днем рождения

Пятилетняя дочь актрисы Юлии Зиминой трогательно поздравила маму с днем рождения. 4 июля звезде сериала «Кармелита» исполнилось 39 лет. После оглушительного успеха в роли цыганки Зимина продолжила актерскую работу и снискала определенную популярность у киноаудитории. Помимо прочего Зимина появилась в «Ворониных», в сериале «Ивановы-Ивановы», а последней на данный момент работой стал детектив «Три в одном 5».

Единственное, в чем Зимина успеха пока не добилась – это в личной жизни. В свое время актриса выстраивала отношения с коллегами по цеху – актером, сыгравшим Степку Владимиром Череповским и Максимом Щеголевым. Ни одна из связей браком так и не завершилась. В 2015 на свет появилась маленькая наследница Юлии – Симона. Кто стал ее отцом, телеведущая так и не рассказала.

В важный для мамы день девочка поспешила сказать родительнице самые трогательные слова. Видео с речью малышки Зимина обнародовала на личной странице в Instagram.

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«Дорогая мама! Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты была всегда счастливой и чтобы обходила все свои преграды», — продекламировала Сима, артистично размахивая руками.

В комментариях поспешили отметить – малышка очень похожа на маму и явно унаследовала актерские склонности. «Как две капли воды», «Подсолнушек», «Очень красивый ребенок», — написали они. Нашлись, впрочем, и те, кто решил задать некорректный вопрос об отце малышки, который ответа не нашел: «А кто папа, собственно?», — спросили они.