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Юлия Зимина спародировала Мэри Поппинс

Актриса с зонтом в руке спела песню из советского фильма про знаменитую няню.

Юлия Зимина спародировала Мэри Поппинс
Юлия Зимина спела песню про Мэри Поппинс. Фото: instagram.com/yuliaziminaa/

37-летняя ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Юлия Зимина записала на видео шарж на героиню фильма «Мэри Поппинс, до свидания». Звезда предстала в мини-платье в горох. В руки телеведущая взяла красный зонт. Зимина станцевала и исполнила знаменитую песню про няню из советской кинокартины.

Актриса не стала рассказывать подробно о проекте, поблагодарив в своем профиле Instagram команду за удачное завершение съемок.

«Хочу поблагодарить за эту рабочую неделю съемочную группу Первого канала и моих партнеров и зрителей», – написала звезда под видео.

«Если дурачиться, то по полной»; «Юля – мегапозитив и энергия!»; «Какая Мэри кипишная», – прокомментировали ролик подписчики звезды.

Напомним, ранее Юлия Зимина рассказывала, что, несмотря на то, что не родилась в Москве, считает столицу родным городом. Звезда признавалась, что редко бывает на своей родине в Саратове и даже забыла названия некоторых улиц.

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"Мэри Поппинс"Первый каналЮлия Зимина

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Юлия Зимина спародировала Мэри Поппинс
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