Зимина вслед за Климовой отдала предпочтение винному оттенку

Актриса из сериала «Кармелита» примерила объемную юбку и жакет в монохромном стиле.

38-летняя Юлия Зимина поделилась в Instagram свежим кадром из недавней импровизированной фотосессии. На фото актриса из сериала «Кармелита» предстала в объемной юбке и жакете, отдав предпочтение монохромному стилю. Примечательно, что знаменитость вслед за Екатериной Климовой выбрала винный оттенок. В качестве контрастной детали Юлия примерила белую блузу. Свой образ Зимина дополнила бежевыми туфлями-лодочками.

Ранее в бархатном винном платье на съемочной площадке четвертого сезона ленты «По законам военного времени» появлялась Екатерина Климова. Гримеры подобрали к ретро-стилю актрисы черные туфли с застежками.

У Юлии Зиминой подрастает четырехлетняя дочь Симона. Девочка не раз демонстрировала свою гибкость и растяжку, показывая вертикальный шпагат. Вместе с мамой кроха приходила и на занятия йоги.

Екатерина Климова сейчас принимает участие в съемках нового сезона военной ленты. Актриса, как и телеведущая Юлия Зимина, старается находить время и на карьеру, и на воспитание детей. У артистки есть 17-летняя дочь Елизавета, от Игоря Петренко она родила двоих сыновей: 12-летнего Матвея и 10-летнего Корнея. Отцом младшей дочери Екатерины — трехлетней Беллы — стал Гела Месхи. С экс-возлюбленным актриса познакомилась на съемках сериала «Волчье солнце».

А вам нравится образ Юлии Зиминой, примерившей наряд винного оттенка?