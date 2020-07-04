Весточка из прошлого: прохожие запечатлели интимный момент поцелуя Высоцкой с Кончаловским

Прохожие запечатлели интимный момент поцелуя Юлии Высоцкой с Андреем Кончаловским. Снимком ведущая поспешила поделиться на личной странице в Instagram. Знаменитости достаточно часто появляются вместе на различных светских мероприятиях и, в отличие от других коллег по цеху, не стесняются демонстрировать питаемую друг к другу нежность. В один из таких моментов фотограф и поймал супругов.

Высоцкая описала, при каких обстоятельствах был сделан снимок.

«Этот кадр я получила сегодня, он сделан незнакомкой в Париже в 2011… оказывается #paparazzi иногда доставляют радость», — иронично подписала кадр она.

На карточке заботливый режиссер нежно целует свою вторую половинку в губы прямо посреди улицы где-то за рубежом. Рядом с местом Х проходят люди, не нарушая при этом сложившейся гармонии. Сама Высоцкая облачена в синий пиджак и такого же цвета джинсы – одежда удачно оттеняет светлые волосы знаменитости.

Любовная фотография умилила фолловеров. «Будьте счастливы, как и раньше», «Невольно потекли слезы», «Вдохновляет», «Чудесный кадр. Не постановочный, а вполне жизненный», «Сберегите друг друга на долгие годы», — пожелали они.