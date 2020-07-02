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«Секретный ингредиент – минеральная вода»: Высоцкая обнародовала семейный рецепт малосольных огурцов

Лавровый лист в них не нужен.

«Секретный ингредиент – минеральная вода»: Высоцкая обнародовала семейный рецепт малосольных огурцов
Юлия Высоцкая. Фото https://www.instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая поделилась на своем YouTube-канале семейным рецептом малосольных огурцов, которые готовила еще ее бабушка.

У огурцов нужно отрезать кончики, подготовить корень хрена – очистить, порубить. Листья хрена, вишни и смородины нужны вместе с веточками. Также понадобится молодой чеснок вместе со стебельками. Юлия не кладет в огурцы душистый перец и лавровый лист.

«Секретный ингредиент – минеральная вода. Чем вкуснее вода, тем лучше. Газики помогают мариноваться огурцам быстрее», — сказала Высоцкая.

Вода должна быть с природными солями и та, что «доставляет удовольствие». Минералки должно быть 1,5 литра на 1 кг огурцов. Все ингредиенты сложить в миску. Залить водой, засыпать солью (2,5 ложки). Сверху поставить гнет (можно использовать тарелку и большую банку с водой). Через сутки огурцы готовы!

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